Prima pagina Tuttosport in taglio alto: "Elmas, Scudetto o scherzetto?"

Fra campo e mercato. Da una parte dal possibilità di raggiungere il quarto posto e cancellare la sfida di Parma. Dall'altra invece la volontà dio cambiare molto nell'organico e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. La Juventus pensa già a rinforzare la rosa sperando di raggiungere il quarto posto che porterebbe più introiti nelle casse. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Champions e Tonali. Juve, ci sei?".

In taglio alto spazio al match di stasera tra Napoli e Torino, una partita speciale per Eljif Elmas, arrivato in granata a gennaio scorso ma legato agli azzuri per lo Scudetto e la bella esperienza degli ultimi anni: "Elmas, scudetto o scherzetto?".