Tuttosport: "Inter e Napoli di corto muso, Milan d'assalto"
"Inter e Napoli di corto muso, Milan d'assalto". E' questo il titolo che Tuttosport dedica al Napoli, in taglio basso, oggi in prima pagina. L'apertura è dedicata alla Juventus e alla sconfitta di Cagliari. Il quotidiano invoca il mercato per la reazione: "Juve, subito Mateta". Per il giornale il mercato è una necessità per Luciano Spalletti.
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
