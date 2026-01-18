Prima pagina Tuttosport: "Inter e Napoli di corto muso, Milan d'assalto"

vedi letture

"Inter e Napoli di corto muso, Milan d'assalto". E' questo il titolo che Tuttosport dedica al Napoli, in taglio basso, oggi in prima pagina. L'apertura è dedicata alla Juventus e alla sconfitta di Cagliari. Il quotidiano invoca il mercato per la reazione: "Juve, subito Mateta". Per il giornale il mercato è una necessità per Luciano Spalletti.