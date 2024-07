Prima pagina Tuttosport: "Juve, ti do una mano"

vedi letture

"Juve, ti do una mano", scrive così in prima pagina l'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, commentando le dichiarazioni di Szczesny che si è detto aperto a una cessione al fine di aiutare la società bianconera. Il sommario: "Applauso a Szczesny: un aiuto speciale e un applauso al mercato". In taglio basso spazio al calciomercato in casa granata: "Welington-Toro: 'Sogno l'Europa'. C'è l'offerta al San Paolo per il mancino". Di seguito la prima pagina integrale.