Prima pagina Tuttosport: "L'assist FIFA, Italia testa di serie se va al Mondiale"

"L'assist FIFA, Italia testa di serie se va al Mondiale", si legge questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Saremmo comunque tra le migliori dodici. Stasera solo un 9-0 ci eviterebbe i playoff. Gattuso: "Impensabile, voglio capire a che livello siamo". Haaland: "Pio Esposito? Non si chi sia, magari ci fa 3 gol..."

Spazio al mercato: "Mendoza, la Juve sfida le big d'Europa". Ha una clausola rescissoria da 20 milioni: l'Elche ha già detto no agli arabi e a Fabregas.