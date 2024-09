Prima pagina Tuttosport: "L'Italia s'è desta"

vedi letture

"L'Italia s'è desta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Bella vittoria della Nazionale di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno vinto in rimonta 3-1 al Parco dei Principi contro la Francia nella prima giornata di Nations League. Alla rete iniziale di Barcola dopo appena 13 secondi hanno risposto Dimarco, Frattesi e Raspadori. Tre punti importanti che fanno ben sperare per il prosieguo della competizione.