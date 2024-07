Prima pagina Tuttosport: “Toro: Buongiorno tratta col Napoli”

“Toro: Buongiorno tratta col Napoli”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport: "Vertice a Milano: si cerca l'accordo, poi palla a Cairo. In ballo un contratto di 5 anni con ingaggio a salire da 2,5 a 3 milioni. De Laurentiis ha fretta, da oggi lavorerà all'intesa tra i club". Al centro spazio al mercato della Juventus: "Thuram: preso! Sotto con Couto. Il brasiliano può diventare vice di Danilo anche nella Juve". In basso gli Europei e il passaggio della Turchia di Montella ai quarti di finale.