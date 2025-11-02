Prima pagina

Tuttosport: "Vanja salva il Napoli. Milan-Roma vale doppio, occasione Inter"

di Pierpaolo Matrone

Inizia con il piede giusto l'avventura di Spalletti sulla panchina della Juventus. I bianconeri hanno superato 2-1 la Cremonese con i gol iniziali di Kostic e Cambiaso mentre nel finale Jamie Vardy ha accorciato le distanze. Questo il titolo a riguardo dell'edizione odierna di Tuttosport "Spalletti, furore Juve".

Per il Napoli c'è spazio in un box in taglio basso all'indomani del pareggio contro il Como. "Vanja salva Napoli", si legge ancora. E poi: "Milan-Roma vale doppio. Occasione Inter".