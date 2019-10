Icardi, l'Italia è lontana: Psg riscatterà Maurito e non rinnoverà contratto Cavani

Il PSG riscatterà quasi certamente il cartellino di Mauro Icardi, centravanti classe 1993 della nazionale argentina, dall'Inter: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "As", infatti, il PSG non rinnoverà il contratto a Cavani, in scadenza a fine stagione con i parigini, e punterà tutto sul bomber ancora di proprietà dell'Inter, riscattandolo per 70 milioni di euro. A questo punto la Juventus, club che ha seguito con attenzione Icardi in estate, sembra essere molto lontana per il bomber argentino.