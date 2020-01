Il 2019 di... Insigne: il rapporto mai sbocciato, le incomprensioni e la speranza Gattuso

Il 2019 non è stato l'anno di Lorenzo Insigne. Per il capitano del Napoli non è stato un'annata positiva per mezzo di troppa discontinuità nelle prestazioni, fattore che ha influito anche dal punto di vista realizzativo.

IL RAPPORTO CON ANCELOTTI - Con l'ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti, Insigne non è andato mai veramente d'accordo. Il rapporto tra i due non è mai sbocciato anche per mezzo di un sistema tattico che sacrificava troppo Insigne e questo ha influito tanto sulle prestazioni del numero 24. Lorenzo, nel 2019 ha siglato solo 8 reti, troppo poche per le grandi qualità tecniche che ha l'azzurro.

TROPPE CRITICHE - Sul suo rendimento negativo influisce sicuramente un rapporto con la tifoseria azzurra che stenta a crescere: ad Insigne si contesta di tutto e di più, senza alcuna serenità, senza alcuna valutazione del merito effettivo. Questo lo si può vedere dai fischi allo stadio che lo vedono sempre tra i principali protagonisti. Il capitano soffre di questa cosa e lo sottolineano anche le 3 reti messe a segno da quando è cominciato il campionato, mentre il tabellino in Champions fa registrare ancora lo 0

SPERANZA GATTUSO - La speranza di tutti i tifosi è che l'arrivo di Gattuso, il quale sta schierando Insigne nel suo ruolo più congeniale, permetta al capitano azzurro di tornare ai livelli che gli competono.