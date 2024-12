Il Barcellona può già perdere Dani Olmo: il Tribunale respinge il ricorso

vedi letture

(ANSA) - BARCELLONA, 27 DIC - Il Tribunale di Commercio di Barcellona ha annunciato di aver respinto la richiesta del Barcellona di tesserare il centrocampista Dani Olmo nella Liga, per il resto della stagione. Il club avrà tempo fino al 31 dicembre per trovare una soluzione, in caso contrario il nazionale spagnolo potrebbe lasciare il club gratuitamente. Resta inteso che il contratto del giocatore scade il 31 dicembre 2024 e non è rinnovabile. Dani Olmo, campione d'Europa, è sotto contratto fino al 2030, ma una clausola gli permette di lasciare il Barça se il club non lo iscrive al campionato.

Il Barcellona aveva intrapreso un'azione legale per poter tesserare Dani Olmo la scorsa estate perché la Liga si era rifiutata di farlo, sostenendo che il club aveva superato il limite di quanto era autorizzato a spendere in stipendi in considerazione delle sue entrate. Il club, indebitato, aveva tesserato Olmo fino al 31 dicembre con l'80% dello stipendio del difensore infortunato Andreas Christensen grazie ad un'eccezione che permette ai club di sostituire giocatori assenti per un lungo periodo. Ma ora Chirstensen sta rientrando, e da qui la necessità di trovare un altro modo per tesserare Dani Olmo. La Liga ha accolto con favore la decisione del tribunale, ritenendo che autorizzare il tesseramento di Dani Olmo potrebbe "alterare gravemente la parità delle condizioni delle regole di concorrenza". (ANSA).