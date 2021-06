Il Belgio di Mertens stecca e pareggia contro la Grecia: l'azzurro in campo nella ripresa

Stecca il Belgio di Romelu Lukaku e Dries Mertens, che pareggia in amichevole contro la Grecia nella penultima uscita prima dell'inizio dell'Europeo. Gli uomini di Roberto Martinez sbloccano la gara con Thorgan Hazard ad inizio primo tempo, e vengono raggiunti nella ripresa dal gol del centrale greco Tzavellas. Un tempo a testa per Lukaku, uscito all'intervallo, e Mertens, entrato nella ripresa. Per il Belgio un'ultima amichevole, tra tre giorni, contro la Croazia, prima dell'inizio della manifestazione.