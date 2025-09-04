Il Camerun regola la pratica nel 1° tempo, tris a Eswatini: Anguissa fuori al 70’
Vittoria convincente del Camerun, che cala il tris a Eswatini nella gara valida per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali. La nazionale guidata da Marc Brys regola la pratica nel primo tempo: al 6’ la sblocca sfruttando un autogol di Gamedze, al 25’ raddoppia con N'Koudou e sei minuti più tardi trova il terzo gol con Avom. André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e match-winner contro il Cagliari, è stato sostituito al 70’.
Classifica Gruppo D
1. Capo Verde 16 punti
2. Camerun 15
3. Libia 11
4. Angola 7
5. Mauritius 5
6. Eswatini 2
