Largo Maradona chiuso, arriva un nuovo comunicato: "Vogliamo incontrare Manfredi"

Largo Maradona non sarà più fruibile ai turisti dall'8 dicembre 2025. Sul tema arriva un nuovo comunicato ufficiale de La Bodega de D10S: "Noi nel nostro comunicato abbiamo dichiarato che la presentazione del progetto di "Rendering" del largo Maradona sarà presentato nei prossimi giorni agli uffici competenti dei comune di Napoli, corredato dal nulla-osta della sovrintendenza. Quindi ci appaiono fuori luogo i titoloni apparsi su alcuni giornali che nessun progetto sia stato consegnato al comune di Napoli. Infatti, la presentazione del progetto, per noi è un falso problema perché nonostante con esso si avvia l'iter burocratico della convenzione tra i privati e il comune, concedendo la messa a disposizione dell'area privata del Largo Maradona al comune per un uso pubblico, non risolve il "vero problema" che ci sta più a cuore quello della continuita delle attività commerciali esistenti in loco.

Le due unità mobili, poste sotto sequestro dal Servizio Autonomo Polizia Urbana U.O Avvocata ribadiamo il concetto che i verbali elevati, sono illeggittimi, in quanto sanzionavano una attività di negozio di vicinato senza la dovuta autorizzazione, ció non risulta verità perché le due unità mobili sono provviste di regolare licenza itinerante. Al tal proposito restiamo basiti e sconcertati, circa le affermazioni del Comune di Napoli, che non è stato presentato alcun ricorso amministrativo mente da come allegato verbale di accertamento, nei termini previsti della legge, sono stati presentati scritti difensivi all'Autorita competenti

Quindi non è in discussione e non centra nulla la presentazione del progetto, noi chiediamo con forza che tolgano i sigilli. In quanto sono circa due mesi che le attivitä commerciali sono sospese. Infine, noi non abbiamo në delegato né autorizzato chicchessia ad alimentare la strumentalizzazione della vicenda politicamente, noi confermiamo e attestiamo la nostra stima e fiducia, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, augurandoci di poterlo incontrare a breve, per derimere e portare al compimento la problematica del Largo Maradona, contribuendo a consegnare un gioiello architettonico alla città di Napoli, dal quale ne beneficerà anche l'intero territorio del Quartieri Spagnoli. Viva Napoli. Diego sempre con Noi".