Ufficiale Il Chelsea acquista ancora: oltre 60mln per Pedro Neto!

Il club londinese ha emesso l'annuncio sul proprio portale ufficiale e tutti i social media.

È ufficiale ora: Pedro Neto è un nuovo calciatore del Chelsea. Il club londinese ha emesso l'annuncio sul proprio portale ufficiale e tutti i social media a pochi minuti dal termine dell'amichevole contro l'Inter, in corso d'opera a Stamford Bridge. L'ala destra portoghese lascia così il Wolverhampton per una cifra importante, 60 milioni di euro più 3 milioni di bonus. L'ex Lazio ha firmato un contratto di sei anni più opzione per un'ulteriore stagione.

Non è tutto. Perché in occasione dell'ufficialità emessa dal Chelsea, Pedro Neto è sceso sul campo di Stamford Bridge per salutare i suoi nuovi tifosi. Oltre che per vedere in azione i suoi nuovi compagni contro i nerazzurri campioni d'Italia.