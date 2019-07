Il commento della Ssc Napoli: "Abbiamo cittadinanza nel salotto deluxe dell'Europa più nobile"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli batte il Liverpool per 3-0 nella quarta amichevole stagionale e nel primo test internazionale. Nello splendido scenario montuoso e lacustre di Edimburgo, gli azzurri hanno la stessa forza d'urto di una cascata e la doccia scozzese è tutta per i campioni d'Europa. La prima perla è di Insigne che segna un gol "suo" ancor più bello perchè il tiro a giro è impreziosito da una progressione di 40 metri palla al piede. Poco dopo ancora Lorenzo vola sul versante sinistro e crossa preciso per la spaccata di Milik: 2-0! E non è passata neppure mezzora. Nella ripresa la chiudiamo subito. Insigne continua ad essere un colosso tra i giganti della difesa dei Reds, dribbla tutti e tira ancora a modo suo: Mignolet vola sul secondo palo e respinge, Younes è un fulmine nel mettere dentro il 3-0. Tutto molto bello, ancorchè filtrato dall'atmosfera amichevole e dalla contesto estivo. Ma il Napoli c'è e dimostra di avere vieppiù cittadinanza nel salotto deluxe dell'Europa più nobile. Si torna in campo domenica prossima contro il Marsiglia in Francia. La magica estate azzurra continua...".