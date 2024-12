Il giorno in cui Spinazzola ha capito che avrebbe avuto poco spazio

vedi letture

Leonardo Spinazzola era arrivato in estate da parametro zero dopo la fine della sua esperienza alla Roma. Aveva convinto tutti in estate, sembrava pronto per una stagione da protagonista a sinistra. Oggi è sul mercato, a gennaio può già salutare. Olivera è titolare fisso. Ma c'è una data in cui tutto "è cambiato" rispetto alle previsioni.

Il 21 settembre a Torino contro la Juve Conte schiera per la prima volta McTominay in campo dal 1', il Napoli passa ad una sorta di 4-2-4 e per Spinazzola, abbandonato il 3-4-2-1, lo spazio comincia a ridursi. Ne aveva avuto poco anche prima ma adesso con la difesa a quattro e il rendimento super di Olivera si valutano per l'ex Roma soluzioni alternative. Al Napoli, intanto, viene accostato Biraghi.