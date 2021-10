Il Liverpool dice ‘no’ alla Coppa d’Africa: club vuole far partire più tardi Salah, Manè e Keità

Secondo diversi media inglesi, tra i quali The Mirror, il Liverpool vorrebbe avviare dei colloqui con le Nazionali africane in merito al rilascio dei propri giocatori per la Coppa d'Africa del prossimo gennaio. I Reds, infatti, sperano di poter ridurre il tempo trascorso lontano dall'Inghilterra dai vari Mohamed Salah, Sadio Mané e Naby Keita, annullando o quantomeno rimandando la loro partenza fino alle ultime fasi del torneo per non perderli per quasi un mese (dal 9 gennaio al 6 febbraio).