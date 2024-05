Il Maradona non abbandona il Napoli: in esaurimento anche Curva A inferiore e Distinti

Ci sarà un bel colpo d'occhio quest'oggi a Fuorigrotta per Napoli-Bologna, match delle 18 valido per la 36ª giornata di Serie A.

Il Maradona non abbandona il Napoli. Ci sarà un bel colpo d'occhio quest'oggi a Fuorigrotta per Napoli-Bologna, match delle 18 valido per la 36ª giornata di Serie A. Accelerata per superare i 40mila, In esaurimento anche Curva A inferiore e Distinti. I tagliandi sono in vendita sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) e presso i punti vendita Ticketone abilitati.

Si ricorda che i tornelli apriranno alle ore 15:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge. Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:

CURVA B : Gate 8 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI - Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole -