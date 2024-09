Il Maradona pronto alla bolgia per il Napoli, due gare in quattro giorni: i dati sulla vendita

Gli azzurri torneranno al Maradona per tre partite consecutive: prima il match di Coppa Italia contro il Palermo, poi i due impegni contro Monza e Como.

La stagione del Napoli sta entrando nel vivo e dopo il match di sabato a Torino, contro la Juventus, gli azzurri torneranno al Maradona per tre partite consecutive: prima il match di Coppa Italia contro il Palermo, in programma giovedì 26 settembre, poi i due impegni di campionato contro Monza e Como, rispettivamente il 29 settembre ed il 4 ottobre. Ecco un punto sulla disponibilità dei tagliandi per i 3 match casalinghi:

NAPOLI-PALERMO - La vendita dei biglietti per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa è iniziata lo scorso 5 settembre e vede le due curve, i distinti ed il settore ospiti sold-out: ancora qualche disponibilità nei settori inferiori e nelle due tribune, Posillipo e Nisida.

NAPOLI-MONZA - Per il quinto match del campionato di Serie A, quello di domenica 4 contro il Monza, la situazione è simile: curve superiori e distinti sold out con pochissima disponibilità nella tribuna Posillipo e media in quella Nisida.

NAPOLI-COMO - Verosimilmente i biglietti verranno messi in vendita la prossima settimana.

Clicca qui per acquistare i biglietti.