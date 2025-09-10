Prima pagina Il Mattino: "Boom di vendite di maglie per i Campioni"

Campioni sul campo e campioni anche fuori con dei grandi risultati ottenuti sul piano commerciale. Il Napoli sta diventando sempre più padrone della Serie A non soltanto per quanto riguarda le vittorie, ma anche per tutto l'universo che ruota attorno alla squadra, specialmente quello legato al settore marketing.

Grazie al lavoro svolto dietro le quinte da Valentina de Laurentiis, figlia del patron dei partenopei Aurelio, il Napoli ha avuto un boom di vendite di magliette che hanno permesso al club di volare. Il brand legato alla squadra azzurra non è mai stato così forte e anche l'arrivo di un campione come Kevin De Bruyne è andato a rafforzarlo.