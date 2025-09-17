Prima pagina Il Mattino: "Champions, l'oro del Napoli. Il sogno è la semifinale che vale 100 mln"

Il Napoli campione d'Italia chiude il quadro della prima giornata della fase campionato di Champions League, scendendo in campo eccezionalmente di giovedì. Domani al “City of Manchester Stadium” andrà in scena la super sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola, campione d’Inghilterra e d’Europa in carica.

Il Mattino dedica l’apertura alla partita e al valore che può assumere il percorso europeo degli azzurri: “Champions, l’oro del Napoli”, il titolo scelto dal quotidiano campano, che sottolinea come l’obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis sia la semifinale. Un traguardo che non rappresenterebbe soltanto un successo sportivo, ma anche un tesoro economico da circa 100 milioni di euro di introiti complessivi, tra premi UEFA, botteghino e indotto.