Il Mattino: "Ci pensa Frank"

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli che sbanca Lecce e si porta da solo in vetta alla classifica: "Ci pensa Frank. La firma di Anguissa per il gol che stende il Lecce e consolida il primato in classifica degli azzurri. Milinkovic-Savic para un rigore". Di seguito la prima pagina integrale.