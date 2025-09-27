Prima pagina

Il Mattino: "Conte e Allegri, duello a San Siro tra re della panchina" 

Il Mattino: "Conte e Allegri, duello a San Siro tra re della panchina" 
Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alla sfida tra Milan e Napoli di domani sera a San Siro, posticipo della quinta giornata di Serie A: "Conte e Allegri, duello a San Siro tra re della panchina". Di seguito la prima pagina integrale.