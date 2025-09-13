Prima pagina

Il Mattino: “E’ l’ora della verità” 

Oggi alle 08:50Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

“E’ l’ora della verità” titola in prima pagina Il Mattino, parafrasando le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa. Per la squadra di Conte si avvicina un periodo importante sul piano fisico, con la sfida di oggi alla Fiorentina, poi l’attesa della Champions in programma giovedì contro il City e infine il Pisa in campionato. Di seguito la prima pagina del quotidiano partenopeo