Il Mattino: “E’ l’ora della verità”
“E’ l’ora della verità” titola in prima pagina Il Mattino, parafrasando le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa. Per la squadra di Conte si avvicina un periodo importante sul piano fisico, con la sfida di oggi alla Fiorentina, poi l’attesa della Champions in programma giovedì contro il City e infine il Pisa in campionato. Di seguito la prima pagina del quotidiano partenopeo
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
