Prima pagina Il Mattino: “Forza azzurri, torniamo a riveder le stelle”

"Rispetto all’anno scorso abbiamo concesso più gol, ma anche creato di più. Il livello medio si è alzato" dice Antonio Conte

Due partite per rialzarsi dopo il ko di Torino. Il Napoli si prepara a vivere cinque giorni decisivi: prima la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, poi il big match di sabato al Maradona contro l’Inter. “Forza azzurri, torniamo a riveder le stelle”, titola Il Mattino, sottolineando l’importanza doppia di queste gare: per la classifica e per l’autostima.

Antonio Conte, nella conferenza della vigilia, ha lanciato un messaggio chiaro: “Rispetto all’anno scorso abbiamo concesso più gol, ma anche creato di più. Il livello medio si è alzato. Nelle ultime partite abbiamo avuto tante occasioni e ci è mancata solo la concretezza. La mole di gioco è cresciuta, ma questo comporta anche il rischio di esporsi di più. L’anno scorso eravamo più accorti, oggi vogliamo dominare.”