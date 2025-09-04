Prima pagina

Il Mattino: "Hojlund, ecco il nuovo Napoli"

Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio all'ultimo acquisto della campagna di mercato estiva del Napoli: "Hojlund, ecco il nuovo Napoli. L'attacco sarà incentrato sul bomber arrivato dallo United". Di seguito la prima pagina integrale.