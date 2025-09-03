Prima pagina

Il Mattino: "Koulibaly: 'Io tifo azzurro, questa squadra è da Champions'"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina ad un'intervista esclusiva a Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli che inaugura un'accademia calcio in Senegal: "Koulibaly con i baby calciatori del 'suo' Senegal: 'Io tifo azzurro, questa squadra è da Champions'". In taglio la scomparsa di Emilio Fede: "Addio a Fede, icona della tv: un cuore napoletano". Di seguito la prima pagina integrale.