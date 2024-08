Prima pagina Il Mattino: “Lukaku, il Chelsea alza il muro: vuole subito 30mln”

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina. Il quotidiano si concentrando in particolar modo con la trattativa legata all’arrivo di Romelu Lukaku in azzurro: “Lukaku, il Chelsea alza il muro: vuole subito 30mln”. Di seguito la prima pagina completa.