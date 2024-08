Prima pagina Il Mattino: "Napoli, lo sprint di Neres"

vedi letture

"Rilancio per Lukaku. Il brasiliano firma: pronto per il Bologna".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al quarto acquisto del Napoli di Antonio Conte: "Napoli, lo sprint di Neres. Rilancio per Lukaku. Il brasiliano firma: pronto per il Bologna". In apertura l'intervista al vice premier Tajani: "Napoli motore dell'Italia". Di seguito la prima pagina integrale.