Il Mattino: "Non molla nessuno"

Oggi alle 00:45Notizie
"Non molla nessuno", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della gara di ieri degli azzurri che hanno ritrovato i tre punti dopo tre pareggi di fila. Il sommario: "Il Napoli soffre contro il Sassuolo ma torna alla vittoria con Lobotka. Nuovi stop per Rrahmani e Politano". Di seguito la prima pagina integrale.