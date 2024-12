Prima pagina Il Mattino: “Oggi test per Kvara, ma sarà Neres a scendere in campo”

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in prima pagina: “Domani c’è il Genoa: oggi test per Kvara ma sarà Neres a scendere in campo”. Di seguito la prima pagina integrale.