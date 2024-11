Prima pagina Il Mattino: "Operazione volata: in casa del Torino il Napoli tenta il colpo"

"La sfida alle 15. Operazione volata: in casa del Torino il Napoli tenta il colpo", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del match che attende gli azzurri che dovranno difendere il primo posto in classifica. Il sommario: "Conte si affida a Lukaku e conferma Kvaratskhelia. Neres sarà titolare in Coppa Italia". Di seguito la prima pagina integrale.