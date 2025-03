Prima pagina Il Mattino: "Patto per lo scudetto"

"Patto per lo Scudetto", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento alla corsa al titolo del Napoli che continua ad alimentare i sogni della piazza partenopea. Il sommario: "Anema e core! Dieci partite, dieci finali: così Conte carica gli azzurri per l'operazione sorpasso. La spinta del popolo azzurro". Di seguito la prima pagina integrale.