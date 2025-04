Prima pagina Il Mattino: "ScappaNapoli"

"La doppietta di McTominay fa esplodere la città: +3 sull'Inter che si arrende alla Roma".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro il Torino che manda gli azzurri in fuga in vetta alla classifica: "ScappaNapoli. La doppietta di McTominay fa esplodere la città: +3 sull'Inter che si arrende alla Roma". Di spalla in fondo di De Luca: "Nervi saldi, ora si vince con la testa". Di seguito la prima pagina integrale.