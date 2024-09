Prima pagina Il Mattino: "Scatto azzurro. Lo Scudetto non è un sogno"

"Scatto azzurro. Lo Scudetto non è un sogno", apre così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, parlando della vittoria della squadra di Conte che ha travolto 4-0 il Cagliari avvicinandosi al primo posto in classifica. Il sommario: "L'Udinese scavalca il Napoli, ma la svolta di Conte fa tremare le big. Il parallelo con l'anno magico". Di seguito la prima pagina integrale.