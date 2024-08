Prima pagina Il Mattino: "Scossa Conte: Napoli anno zero"

"Napoli anno zero. Scossa Conte: 'Situazione complicata, mi aspettavo di meglio'. Alle 18.30 a Verona", apre così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, commentando le parole di Antonio Conte in vista dell'esordio degli azzurri in campionato. Di seguito la prima pagina integrale