Prima pagina Il Mattino: "Un pari che Scotta. Napoli ancora una volta penalizzato dal Var"

"Un pari che scotta: Napoli più forte anche del Var". Così titola l'edizione odierna de il Mattino che racconta di una prova d’orgoglio, di carattere e di resistenza quella del Napoli a San Siro. Finisce 2-2 contro l’Inter, con McTominay che è il volto simbolo della serata e con un Conte furioso per il rigore assegnato ai nerazzurri.