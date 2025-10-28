Il muro dagli 11 metri! Milinkovic-Savic ha parato 5 degli ultimi 9 rigori: è secondo in Europa
Decisivo durante la sfida vinta dal Napoli a Lecce, il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic, che al 57' ha parato a Camarda quando si era sullo 0-0. Il portiere serbo, come riporta Opta, ha parato cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A, confermandosi uno dei migliori specialisti del campionato in questo fondamentale.
Dall’inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj - con sei rigori neutralizzati - ha fatto meglio di lui nei cinque principali campionati europei. Un dato che testimonia l’ottimo intuito e la reattività dell’estremo difensore del Napoli, sempre più protagonista tra i pali.
Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l'hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
