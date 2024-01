Il Napoli crolla: 3-0 del Torino, i tifosi azzurri contestano con fumogeni

Al 66' il Napoli crolla 3-0 e il Torino va ancora in rete con Buongiorno.

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 66' il Napoli crolla 3-0 e il Torino va ancora in rete con Buongiorno. Calcio d'angolo per il Torino. Cross di Lazaro verso il cuore dell'area, Buongiorno sovrasta Juan Jesus e cala il tris. Affonda il Napoli di Mazzarri, in inferiorità numerica e sotto di tre gol. Dopo la rete contestazione dei tifosi azzurri che lanciano dei fumegeni in campo.