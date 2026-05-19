Ufficiale Playoff Serie B, sfuma il sogno promozione della Juve Stabia: il Monza va in finale

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La semifinale di ritorno contro la Juve Stabia si chiude con la vittoria dei brianzoli per 2-1 al termine di una partita ricca di emozioni e decisa nei minuti finali.

È il Monza la prima finalista dei playoff di Serie B 2025/2026. All’U-Power Stadium la semifinale di ritorno contro la Juve Stabia si chiude con la vittoria dei brianzoli per 2-1 al termine di una partita ricca di emozioni e decisa nei minuti finali. Il Monza conquista così l’accesso alla finale grazie a una rimonta di carattere, maturata nel finale di gara.

Finale al cardiopalma all’U-Power Stadium

La sfida si accende negli ultimi minuti: al 85’ è Cutrone a firmare il vantaggio per i padroni di casa, prima del clamoroso pareggio dei campani al 90’ con Burnete che riapre tutto nel recupero. Quando la qualificazione sembra ormai sfumare, arriva però la zampata decisiva ancora di Cutrone al 97’, che vale il 2-1 e fa esplodere lo stadio, regalando al Monza la qualificazione alla finale playoff. Ricordiamo che la finale si giocherà sui 180’ con la gara d’andata in programma il 24 maggio e il ritorno il 29. In caso di parità al termine della doppia sfida verrà promossa la formazione meglio qualificata al termine della stagione regolare. Ovvero il Monza.