Bari, stadio San Nicola: unica offerta al bando è dei De Laurentiis, le cifre del canone

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La famiglia De Laurentiis è stata l’unica a rispondere al bando comunale per la gestione dello stadio San Nicola di Bari nei prossimi cinque anni.

La famiglia De Laurentiis è stata l’unica a rispondere al bando comunale per la gestione dello stadio San Nicola di Bari nei prossimi cinque anni. La procedura, scaduta ieri alle ore 12, non ha infatti attirato né investitori nazionali né stranieri, registrando una sola offerta, quella presentata dai proprietari del Bari calcio. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. L’offerta è stata ritenuta ammissibile dopo le verifiche amministrative preliminari e sarà ora valutata da una commissione interna; trattandosi dell’unico partecipante, l’iter è atteso in tempi relativamente rapidi.

Il canone e lo scenario sportivo del Bari

Il bando prevede un canone annuo variabile in base alla categoria sportiva del club: 110.000 euro in caso di permanenza in Serie B, 60.000 euro in caso di retrocessione in Serie C e 633.700 euro in caso di promozione in Serie A. Cifre che assumono un peso significativo nel contesto attuale, con il Bari impegnato nei playout contro il Südtirol e la salvezza ancora tutta da conquistare, rendendo la questione economica tutt’altro che secondaria nella pianificazione societaria.