Futuro Maresca, è scontro Chelsea-Manchester City: rischio guerra legale

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La possibile nomina di Maresca avrebbe riacceso vecchie tensioni tra il tecnico italiano e il Chelsea.

Il futuro di Enzo Maresca rischia di trasformarsi in un nuovo caso tra Chelsea e Manchester City. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club londinese starebbe valutando un’azione legale nel caso in cui l’allenatore italiano venisse scelto come successore di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. L’ormai probabile addio del tecnico catalano dopo dieci anni ricchi di successi ha infatti acceso il dibattito sul prossimo allenatore del City e il nome di Maresca sarebbe tra i principali candidati.

Il Chelsea valuta un ricorso contro il City

La possibile nomina di Maresca avrebbe riacceso vecchie tensioni tra il tecnico italiano e il Chelsea. Nonostante la separazione fosse stata ufficialmente presentata come consensuale, dietro le quinte sarebbero emersi attriti già nei mesi precedenti all’addio, soprattutto a causa dei contatti tra Maresca e il Manchester City legati all’eventuale successione di Guardiola. Secondo la stampa inglese, il Chelsea sarebbe pronto a chiedere un risarcimento economico sostenendo che alcune clausole dell’accordo di separazione possano essere state violate. Il club londinese starebbe inoltre valutando anche un ricorso formale alla Premier League, che potrebbe portare all’apertura di un’indagine interna. Nel frattempo Maresca continua a mantenere il massimo riserbo sul proprio futuro. Dopo l’uscita dal Chelsea, l’allenatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche e, secondo le indiscrezioni, il suo ritorno davanti ai media potrebbe avvenire direttamente a Manchester, in occasione della presentazione ufficiale come nuovo tecnico del City.