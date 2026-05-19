Sondaggio - Conte lascia il Napoli: era davvero impossibile continuare? Votate!

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Antonio Conte lascia il Napoli con un anno d'anticipo sul contratto. Scudetto, Supercoppa e Champions: un ciclo chiuso consensualmente. Ma era davvero inevitabile? Vota il sondaggio.

Antonio Conte dice addio con un anno d'anticipo sul contratto. Scudetto, Supercoppa e Champions conquistati: un ciclo chiuso o un'occasione persa? È ufficiale, o quasi: il tecnico pugliese lascia il Napoli. Il ciclo si concluderà domenica con l'Udinese. Ha comunicato la sua decisione ad Aurelio De Laurentiis: rescissione consensuale, nessuna buonuscita a quanto pare, amici come prima.

Un addio che lascia l'amaro in bocca, ma Conte ritiene di non poter dare di più, convinto che sia difficile fare meglio di quanto fatto in questi due anni ed a maggior ragione con i piani del club che sono di ringiovanimento e abbassamento del monte stipendi. Addio consensuale sì, ma figlio anche di richieste che non possono essere soddisfatto. Era davvero impossibile proseguire insieme? Questo il nostro interrogativo con due opzioni che potete votare cliccando qui.