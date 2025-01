Il Napoli ha dominato la Juve nel 2T: spunta un dato schiacciante

Il Napoli ha vinto la partita contro la Juventus grazie ad un secondo tempo giocato alla grande. Oltre a non concedere nulla in difesa, la fase offensiva è stata dominante ed i numeri lo certificano. Gli azzurri hanno registrato 2.3 expected goals: in questa Serie A i bianconeri avevano subito di più solo contro l'Inter (3.0xG). Inoltre, 2.2xG sono stati creati solo nella ripresa: da questo punto di vista è il miglior secondo tempo della stagione del Napoli.

