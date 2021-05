Il Napoli ha il miglior calciatore della Serie A per rendimento: lo studio del CIES

Il CIES Football Observatory ha presentato l'indice per valutare le prestazioni dei giocatori tenendo in considerazione i gesti tecnici, il tempo di gioco, il livello delle competizioni disputate e non solo. Lorenzo Insigne risulta il miglior calciatore della Serie A in questo momento per prestazioni offerte. Di seguito la Top 10.

1. Lorenzo Insigne (Napoli) 336 punti

2. Achraf Hakimi (Inter) 334

3. Cristiano Ronaldo (Juventus) 328

4. Theo Hernandez (Milan) 328

5. Domenico Berardi (Sassuolo) 324

6. Zlatan Ibrahimovic (Milan) 324

7. Henrikh Mkhitaryan (Roma) 323

8. Berat Djimsiti (Atalanta) 322

9. Alessandro Bastoni (Inter) 321

10. Gianluca Mancini (Roma) 321