Il Napoli si riprende la vetta in solitaria! +3 sulla Juve, +5 sulle milanesi

Importante vittoria del Napoli, che non senza una certa fatica riesce a espugnare il Castellani e con lo 0-1 sul campo dell'Empoli torna ad occupare in solitaria la prima posizione della classifica di Serie A, ricacciando così indietro il momentaneo aggancio della Juventus, durato solo poche ore. Rimane invece comunque tranquilla a quota 10 punti la compagine toscana, alla seconda sconfitta consecutiva (e in assoluto) nel suo campionato.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Napoli 19*

Juventus 16*

Inter 14

Milan 14*

Lazio 13*

Udinese 13*

Torino 11

Atalanta 10

Roma 10

Empoli 10*

Fiorentina 10

Verona 9

Bologna 9*

Como 9*

Parma 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Lecce 5

Monza 4

Venezia 4

* ha già giocato l'8^ giornata