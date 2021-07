Il nuovo trequartista del Napoli (in attesa di Zielinski)

Quattro gol nella partitella, tocco morbido, piede educato, una presenza costante nell'azione offensiva del Napoli. Elif Elmas è una delle note liete di questo ritiro a Dimaro Folgarida. Questo pomeriggio alle spalle di Osimhen si è messo in mostra con diverse reti e tante giocate interessanti. Dall'inizio del ritiro Spalletti lo sta utilizzando come sottopunta dietro il nigeriano. Con Gattuso giocava raramente e lo faceva ovunque, soprattutto come esterno a sinistra. Con Spalletti, per ora, fa il trequartista. E anche bene. Aspettando Zielinski: arriva lunedì.