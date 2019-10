Il paradosso di Meret: titolarissimo nel Napoli ma convocazione per Euro 2020 ancora incerta

Alex Meret merita l'Europeo 2020, ma ha una grande sfortuna: trovarsi davanti Donnarumma. Non solo. Oltre al predestinato rossonero, è già certo di un posto in squadra Sirigu, da anni protagonista al Torino. Meret si candida per la maglia da terzo portiere ma la convocazione non è ancora certa. Per i principali organi d'informazione l'ex Udinese dovrà vedersela con Gollini, anche se è ampiamente favorito. Con merito. Un paradosso, dato che a Napoli è titolarissimo e in questi mesi ha dimostrato di avere grandi qualità.