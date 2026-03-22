Il pari della Juventus è un altro mattone verso la Champions: il Napoli è a un passo

vedi letture

La qualificazione in Champions rappresenterebbe un obiettivo tutt’altro che scontato e certificherebbe la crescita del Napoli.

La corsa del Napoli verso la prossima Champions League è ormai indirizzata. Il passo falso della Juventus, favorito anche dall’errore di Locatelli nel match contro il Sassuolo, ha avvicinato ulteriormente gli azzurri al traguardo europeo, permettendo alla squadra di Conte di consolidare il vantaggio sulla quinta posizione quando mancano otto giornate alla fine del campionato. Con otto punti di margine, la qualificazione appare molto vicina e a Castel Volturno si respira un clima di fiducia. Un risultato che assume ancora più valore se si considera il percorso complicato vissuto durante la stagione, segnata da numerosi infortuni che hanno colpito anche giocatori chiave.

Champions a un passo da Napoli

Nonostante le difficoltà, la squadra ha mantenuto solidità e continuità, merito anche del lavoro dell’allenatore, spesso criticato ma decisivo nella gestione dei momenti più delicati. La qualificazione in Champions rappresenterebbe un obiettivo tutt’altro che scontato e certificherebbe la crescita del Napoli, tornato stabilmente competitivo dopo un periodo complicato e pronto a programmare il futuro con ambizioni importanti.