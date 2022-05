Il Pomigliano femminile cerca sostegno: contatti con ADL, può nascere SSC Napoli in rosa

Gli ostacoli sono molti: a cominciare dal poco interesse di DeLa per il calcio femminile, testimoniato anche dai rapporti inesistenti fra Bari e Pink Bari

TuttoNapoli.net

Il Pomigliano nell’ultima giornata di campionato ha conquistato la salvezza nel derby campano contro il Napoli condannando le avversarie alla retrocessione. Ora però va progettato un futuro che permetta alla società di ben figurare anche nel prossimo campionato che vedrà l’arrivo del professionismo con il suo conseguente aumento dei costi. Senza sostegno di un club maschile la strada della società di Pipola appare in salita con il numero uno delle Pantere che nei prossimi giorni rifletterà su come muoversi per affrontare la prossima stagione.

Come riferisce Tuttocalciofemminile sarebbero tre le piste che si aprono per il Pomigliano, anche se di non facile percorrenza. La prima è trovare un accordo con la famiglia De Laurentiis, con cui i contatti vanno avanti da circa un anno, che comporterebbe un cambio di nome e di colori del club. Gli ostacoli sono molti: dal poco interesse di De Laurentiis per il calcio femminile, testimoniato anche dai rapporti inesistenti fra Bari e Pink Bari, e sui dubbi sull’utilizzo del marchio e sulla divisione di eventuali profitti.

La seconda è che la Lazio, retrocessa sul campo, di Claudio Lotito decida di fare un’offerta per il titolo sportivo del Pomigliano per rientrare in Serie A dalla porta di servizio. Una soluzione questa che comporterebbe l’addio alla massima serie e la ripartenza dalla Serie B con la Campania che resterebbe senza rappresentanti.

Infine potrebbe esserci una convergenza fra squadre campane con una fusione fra Pomigliano e Napoli che darebbe alla città partenopea la possibilità di creare una squadra all’altezza della sfida del prossimo anno e che potrebbe fronteggiare le squadre del nord diventando un punto di riferimento anche per tutto il meridione. Anche qui non mancano le difficoltà a partire da quale delle due dirigenza debba prendere le decisioni finali fino al nome da utilizzare.